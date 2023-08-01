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Эксперт объяснил снижение импорта российских товаров в Турцию

Эксперт Данильцев: импорт Турции из РФ сократился из-за снижения цен на энергоносители
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Сокращение импорта российских товаров в Турцию связано с падением цен на энергоносители и зерно, считает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Об этом он рассказал «Известиям» 1 августа.

Ранее в этот день стало известно, что, согласно данным Турецкого института статистики, закупки российской продукции в июне составили $2,91 млрд — на 43% меньше к аналогичному месяцу 2022-го и на 36% — к маю.

«Думаю, это можно объяснить прежде всего ценами. Большую часть [импорта] составляют энергоносители и зерно. Это важный наш клиент, по зерну в том числе. А цены снизились существенно», — отметил Данильцев.

По его словам, на показатели по импорту в дальнейшем также повлияют цены.

«Я не вижу особых причин снижения как таковой нашей торговли с Турцией, потому что товары востребованы. <…> Думаю, что здесь большое пространство для расширения, потому что всё-таки санкционных ограничений нет, за исключением того, что платежи как-то сказываются. Турецкая экономика достаточно крупная. У нас там в основном энергоносители, зерно (в Турции его перерабатывают и продают во многие другие страны). Дальше [поставляется из России] химия, металл. Думаю, что по удобрениям может увеличиться [уровень импорта]», — заключил эксперт.

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Ранее, 19 июля, врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил, что российская торговля завершила разворот в сторону Юга и Востока.

В конце июня сообщалось, что, согласно исследованию НАФИ, каждый пятый представитель российского малого и среднего предпринимательства экспортирует товары, услуги или комплектующие в Китай. Кроме того, в последние годы увеличилась роль Белоруссии как экспортного коридора (с 33 до 36%), а торговля с Турцией выросла с 12 до 17%.

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