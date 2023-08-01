Сотрудница консульства Швеции в Турции ранена при нападении на здание
В результате нападения на консульство Швеции в турецком Измире тяжело ранена сотрудник дипмиссии, гражданка Турции. Об этом сообщает 1 августа портал Mynet.
Интернет-издание уточнило, что утверждалась информация, что нападавший имел сирийское гражданство. Причиной вооруженного нападения стали проблемы с получением визы.
Власти Измира подтвердили произошедшее. Они сообщили, что нападавшим был некий гражданин с задержкой развития, пострадавшую госпитализировали. Подозреваемого задержали и изъяли оружие. Начато судебно-медицинское расследование.
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