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Теплоход врезался в причал в Ульяновске

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В Ульяновске прогулочный теплоход с пассажирами на борту врезался в причал. Инцидент произошел 1 августа на территории речного порта, сообщает ulpravda.ru.

«Я с семьей отправилась в прогулочный рейс по водохранилищу — водная прогулка была между двумя мостами. Это был самый ранний прогулочный рейс, он начался в 11 часов. Путешествие проходило хорошо, теплоход уже возвращался в порт, готовился причаливать, как вдруг передняя часть судна врезалась в причал», — рассказала изданию одна из пассажирок теплохода.

Собеседница ulpravda.ru отметила, что почувствовала сильный удар. В кафе на теплоходе попадали с полок продукты, несколько человек упали на палубе. Одна девушка получила сильный ушиб ноги.

В обстоятельствах инцидента будут разбираться сотрудники транспортной полиции.

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