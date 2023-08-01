Смартфон Redmi 12 представили в глобальной версии

Xiaomi представила смартфон Redmi 12 5G в версии для глобального рынка в рамках мероприятия Redmi Revolution в Индии. Трансляция презентации велась на YouTube-канале компании.

Смартфон выйдет в продажу 4 августа и будет стоить от $135.

Устройство будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с операционной системой Android 13. У гаджета также будет фирменная графическая оболочка MIUI 14. Смартфон будет представлен в версиях с объемом памяти 128 или 256 Гб с возможностью расширения до 1 Тб.

Новинка оснащена 8 Мп фронтальной камерой и основной камерой 50 Мп с функцией макросъемки. Сам корпус сделан из кристального стекла, его толщина составляет 8 мм, а длина чуть больше 17 см. Смартфон оснащен батареей 5000 мАч, которая поддерживает зарядку мощностью до 18 Вт.

Ранее сообщалось о том, что камера новинки Xiaomi 13 Ultra уступила iPhone 14 Pro и Google Pixel 7 Pro в характеристике. Так, Xiaomi 13 Ultra занял 14 место в глобальном рейтинге смартфонов, составленном DxOMark по совокупным характеристикам камеры.