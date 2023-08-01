НАСА получило сигнал с потерянного Voyager-2

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства приняли сигнал от зонда Voyager-2, связь с которым была потеряна в июле. По сообщениям специалистов, аппарат находится в рабочем состоянии. Миссия Voyager состоит из зондов-близнецов Voyager-1 и Voyager-2, их запустили в космос в 1977 году, передает телеканал «Известия». Аппараты являются самыми далекими от Земли и самыми долгоживущими искусственными космическими объектами. Сообщается, что Voyager-1 находится в 24 млрд км от Земли и работает в штатном режиме.

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