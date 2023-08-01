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Происшествия
Ребенок ранен в результате удара ВСУ по Пантелеймоновке в ДНР
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Ребенок ранен в результате удара ВСУ по Пантелеймоновке в ДНР

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Тринадцатилетняя девочка пострадала в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Н.п. Пантелеймоновка: по ул. Виноградной, 4 ранена девочка 2010 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Также ранее сообщалось о двух раненых женщинах в результате обстрела.

Утром во вторник Пантелеймоновка попала под атаку украинских боевиков. Всего за час по Макеевке и Донецку, Ясиноватой и Пантелеймоновке ВСУ выпустили 26 снарядов калибром 155 мм.

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ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская и Запорожская области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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