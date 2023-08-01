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Защитник ФК «Зенит» Адамов перешел на правах аренды в «Оренбург»

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Фото: футбольный клуб «Зенит»/fc-zenit.ru
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Футболист Арсен Адамов, защитник «Зенита», на правах аренды перешел в «Оренбург». Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

«Футбольные клубы «Зенит» и «Оренбург» достигли соглашения о переходе Арсена Адамова на правах аренды до конца сезона-2023/24», — сообщили в команде, пожелав Адамову успешного сезона.

Как отметил в беседе со «Спорт-Экспресс» спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, Адамов — хороший футболист и в клубе будут внимательно следить за тем, как он себя проявит.

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Адамов начал играть за команду бело-голубых в январе 2022 года. В ее составе он дважды стал чемпионом страны и выиграл два Суперкубка России, проведя в целом 21 матч и сделав две результативные передачи. До этого он играл за «Урал» и «Ахмат».

23 июля петербургский клуб договорился с саудовским «Аль-Хилялем» о продаже бразильца Малкома за €60 млн.

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