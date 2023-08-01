Автоэксперт объяснил подорожание автомобилей «Москвич»

Российский автозавод «Москвич» с 1 августа поднял стоимость актуального модельного ряда на 10,5–11,5%. На это есть несколько причин: скачки курса рубля и новые ставки утилизационного сбора, объяснил 1 августа автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

О том, что «Москвич» поднял стоимость актуального модельного ряда, сообщалось ранее в этот день. Теперь цена на кроссовер «Москвич 3» начинается от 2,22 млн рублей (вместо 1,97 млн рублей) в базовой комплектации «Стандарт» с механической коробкой передач. За базовую версию с автоматом покупателю теперь придется отдать 2,285 млн рублей (вместо прежних 2,035 млн рублей).

«Подорожание «Москвича» не удивляет. На это есть несколько причин: первая — скачки курса рубля. Так как детали для автомобиля делаются за рубежом, то стоимость «Москвича» зависит от этого фактора. Вторая — новые ставки на утильсбор. Его оплачивают все производители автомобилей, в том числе отечественные, но сумма сбора зависит от уровня локализации компании», — сказал Солдатов.

Он отметил, что «Москвич» сделан на базе китайского JAC и локализовать его полностью смогут только к 2025 году.

«Я думаю, что цены на весь модельный ряд вырастут еще, потому что сейчас в целом цены на автомобили растут. При пессимистичном прогнозе к концу 2023 года «Москвич» может обойтись россиянам в 2,7 млн рублей, а электрическая версия в 4,5 млн рублей. С другой стороны, если получится нормализовать курс валюты, то это будет единственным повышением цен», — добавил автоэксперт.

В свою очередь, генеральный директор «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев, отвечая на вопрос «Известий», как новый утильсбор скажется на ценах на грузовые автомобили, отметил, что в прошлом году средняя стоимость китайского тягача с учетом утильсбора, таможенной пошлины и НДС составляла 10–12 млн рублей. С 1 августа ставка утильсбора вырастет в 1,7 раза — с 1,02 млн до 1,7 млн рублей.

«Стоимость седельного тягача массой от 12 до 20 т возрастом до трех лет увеличится в среднем на 7%, до 10,7–12,7 млн рублей. Это приведет к дальнейшему росту себестоимости перевозки, которая и так увеличилась на 35% год к году из-за роста расходов на зарплаты сотрудников, техобслуживание и запчасти, закупку техники», — заявил он.

Согласно постановлению правительства, с 1 августа размер утилизационного сбора для легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя и возраста автомобиля вырастет в 2–4 раза, на грузовики — примерно в два раза. На модели легкого коммерческого транспорта ставки увеличиваются в 2,5–3,4 раза, на автобусы — в 2–5 раз, на электробусы — почти в девять.