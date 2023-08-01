В Татарстане нашли тело пропавшего во время урагана мужчины

Спасатели нашли тело мужчины, который пропал во время урагана в Верхнеуслонском районе Татарстана в субботу, 29 июля. Об этом сообщили 1 августа в главном управлении МЧС по республике.

«Поисково-спасательная служба РТ при МЧС РТ» в 300 м от берега на поверхности воды обнаружили и извлекли тело мужчины 1994 года рождения, пропавшего во время катания на сапборде 29 июля на реке Волге вблизи села Студенец Верхнеуслонского муниципального района», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что тело погибшего передали сотрудникам полиции. За 30 июля водолазы-спасатели обследовали 3 тыс. кв. м акватории, а за 31-е число — 10 тыс. кв. м.

Ранее, 30 июля, в МЧС России заявили, что в Приволжском федеральном округе в результате непогоды погибли десять человек, еще 76 пострадали. В ведомстве также сообщали, что грозы, ливни и сильный ветер настигли Татарстан, Марий Эл, Чувашия, а также Кировскую, Нижегородскую, Пензенскую, Самарскую и Ульяновскую области. Без электричества остались 520 населенных пунктов, упало 550 деревьев, у 41 дома и семи социально значимых объектов повреждена кровля.

Так, очевидцы урагана в Марий Эл рассказали «Известиям», что происходило в момент катаклизма.