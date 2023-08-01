Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Татарстане нашли тело пропавшего во время урагана мужчины
Экономика
Депутат парламента Франции заявила о росте цен из-за прекращения зерновой сделки
Мир
Шойгу провел переговоры с начальником штаба армии Алжира
Происшествия
ВСУ обстреляли пассажирский автобус в ДНР кассетными боеприпасами
Спорт
Защитник ФК «Зенит» Адамов перешел на правах аренды в «Оренбург»
Общество
Задавивший девочку водитель автобуса получил 5,5 года лишения свободы
Мир
Самый старый человек в мире умер в Бразилии в возрасте 127 лет
Наука и техника
Белорусские спасатели нашли в акватории реки останки мамонта
Спорт
Глава НОК Латвии выступил против участия россиян в Олимпиаде
Политика
Захарова сравнила отношения Польши и Украины с волком и овцой
Общество
Мать челябинского маньяка назвала добровольным пребывание жертвы в его доме
Мир
Пожар в жилом доме в Алма-Ате ликвидировали
Образование
В России предложили ограничить доступ к ИИ детям до 14 лет
Происшествия
Ребенок ранен в результате удара ВСУ по Пантелеймоновке в ДНР

В Татарстане нашли тело пропавшего во время урагана мужчины

0
Фото: t.me/mchstatarstan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели нашли тело мужчины, который пропал во время урагана в Верхнеуслонском районе Татарстана в субботу, 29 июля. Об этом сообщили 1 августа в главном управлении МЧС по республике.

«Поисково-спасательная служба РТ при МЧС РТ» в 300 м от берега на поверхности воды обнаружили и извлекли тело мужчины 1994 года рождения, пропавшего во время катания на сапборде 29 июля на реке Волге вблизи села Студенец Верхнеуслонского муниципального района», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что тело погибшего передали сотрудникам полиции. За 30 июля водолазы-спасатели обследовали 3 тыс. кв. м акватории, а за 31-е число — 10 тыс. кв. м.

Погодный случай: ураганы продолжают угрожать Поволжью
Дожди, ливни и грозы будут бушевать в этих регионах до 31 июля, в опасности и некоторые территории Сибири

Ранее, 30 июля, в МЧС России заявили, что в Приволжском федеральном округе в результате непогоды погибли десять человек, еще 76 пострадали. В ведомстве также сообщали, что грозы, ливни и сильный ветер настигли Татарстан, Марий Эл, Чувашия, а также Кировскую, Нижегородскую, Пензенскую, Самарскую и Ульяновскую области. Без электричества остались 520 населенных пунктов, упало 550 деревьев, у 41 дома и семи социально значимых объектов повреждена кровля.

Так, очевидцы урагана в Марий Эл рассказали «Известиям», что происходило в момент катаклизма.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023