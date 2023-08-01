Пенсионер пострадал в ДТП с участием «КамАЗа» в Ульяновской области
В Мелекесском районе Ульяновской области в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадал пенсионер. Об этом сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Авария произошла 31 июля на автодороге Мулловка — Никольское-на-Черемшане. Предварительно установлено, что 71-летний водитель «ВАЗ-2108» не выдержал дистанцию и врезался в «КамАЗ» в составе с полуприцепом.
В результате ДТП пожилой автомобилист получил различные травмы. Мужчину госпитализировали.
27 июля сообщалось, что в период с января по июнь 2023 года в России произошло 56 228 ДТП, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибли 5908 человек, еще 71 046 человек получили ранения.