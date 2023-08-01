Нутрициолог назвала способ экономии на продуктах

Чтобы сократить расходы на продукты, стоит покупать и готовить меньше. Об этом рассказала «Газете.Ru» нутрициолог сервиса «Пакет» от группы X5 Елена Свиридова.

«Возможно, вы не успеваете расходовать литр молока, и стоит покупать продукцию меньшего объема. Или вы приобретаете килограммами фрукты, и они портятся быстрее, чем вы их съедаете. Часто выкидываете остатки гарниров — готовьте в сковороде поменьше», — объяснила Свиридова.

Кроме того, нутрициолог добавила, что стоит проанализировать, какие продукты портятся и не успевают быть съеденными. Для экономии следует отмечать свои доходы и расходы, чтобы понимать, какую часть дохода можно потратить на продукты. Эксперт добавляет, что экономить также помогают сервисы кешбэка, при помощи которых можно копить баллы и получать скидки.

Ранее, 31 июля, эксперт Хижняк сообщала о подорожании куриного мяса из-за роста стоимости кормовых добавок.