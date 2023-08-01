Мать челябинского маньяка назвала добровольным пребывание жертвы в его доме

Валентина Чексидова, мать обвиняемого в похищении девушки в 2009 году, заявила, что его жертва жила «как королева», так как «пристроилась» к ее сыну и не работала. Об этом женщина сказала после заседания суда во вторник, 1 августа.

По словам женщины, ее сын не держал в заложниках Екатерину. Она якобы жила за счет Чексидова и могла уйти в любое время.

«Она у нас жила как королева. Пристроилась к моему сыну. Жила как королева, потому что она не работала, ничего не делала. Двери все открыты, пять комнат. И она могла бы убежать», — указала Валентина журналистам.

Сама Чексидова, которой также было предъявлено обвинение в похищении, свою вину не признала. По установленным данным следствия, женщина 14 лет жила в одном доме с сыном, зная, что он похитил и удерживал дома девушку, но покрывала его.

Ранее в этот день суд не стал арестовывать фигурантку. Ее освободили в зале суда.

Самого Чексидова суд арестовал на два месяца, до 30 сентября.

Накануне стало известно, что житель поселка Смолино Челябинской области осенью 2009 года похитил и насильно удерживал девушку в частном доме. Она смогла сбежать, когда подозреваемого госпитализировали в июле 2023 года после обострения психического заболевания.

В тот же день Следственный комитет (СК) России установил причастность подозреваемого к убийству еще одной женщины в 2011 году. Следствие предъявило мужчине обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании.