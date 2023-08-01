Водитель грузовика погиб при столкновении с поездом в Самарской области
В Большечерниговском районе Самарской области в результате столкновения грузовика с поездом погиб человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России в своем Telegram-канале.
Авария произошла 1 августа на 151-м км Южно-Уральской железной дороги. В районе села Новый Камелек столкнулись маневровый поезд и грузовик Scania.
«В результате поезд сошел с рельсов. В аварию попали девять человек. К сожалению, погиб водитель автомобиля», — говорится в сообщении спасательного ведомства.
В ликвидации последствий случившегося были задействованы 32 человека и восемь единиц техники, уточняет НИА «Самара». Спасатели обесточили локомотив, ликвидировали разлив горючего и предотвратили возгорание на путях.
11 июля сообщалось о столкновении грузовика с поездом в Алтайском крае. Авария произошла на перегоне Панкрушиха – Урываево, водитель большегруза погиб.