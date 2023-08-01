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Зоопарк в Китае опроверг слухи об изображающих медведей актерах

Администрация зоопарка в Ханчжоу опровергла слухи о нанятом актере в костюме медведя
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Фото: соцсети
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Администрация зоопарка в китайском Ханчжоу была вынуждена официально опровергнуть слухи о том, что поместила в вольер нанятого актера, который изображает малайского медведя. Об этом сообщила 31 июля газета The Guardian.

Слухи о том, что некоторые медведи в зоопарке могут быть людьми, одетыми в костюмы, появились после публикации в Сети видео, на котором один из медведей стоит на задних лапах. Некоторые пользователи стали отмечать, что его тонкие ноги и складки меха делают его похожим на человека в костюме.

В результате представители зоопарка были вынуждены распространить заявление о том, что животное было настоящим и что такой обман не может произойти в государственном учреждении.

В зоопарке также отметили, что при летней температуре +40 градусов человек в костюме «не протянет больше нескольких минут, прежде чем потерять сознание».

31 июля для журналистов были организованы визиты в зоопарк, чтобы те смогли своими глазами увидеть медведей.

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В тот же день сообщалось, что на Сахалине в одну из столовых вторгся медведь. Он спокойно зашел в здание, а затем съел все пирожки, которые нашел в помещении. Поев, медведь как ни в чем не бывало удалился.

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