Changan назвал российские цены на новый кроссовер CS75 Plus

Китайский автопроизводитель Changan озвучил цены на новое поколение кроссовера CS75 Plus. Новинка будет продаваться по цене от 2 749 900 рублей, сообщает пресс-служба компании.

CS75 Plus станет 14-й моделью компании в России. Габариты авто: 4700×1865×1710 мм. Размер колесной базы составляет 2710 мм. Кроссовер оборудован полуторалитровым турбомотором мощностью 178 л.с. в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Максимальная скорость автомобиля составляет 196 км/ч. Привод ― передний.

Передняя подвеска нового поколения CS75 Plus независимая, типа макферсон с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — независимая, многорычажная.

Кроссовер оснащен 12,3-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, функцией беспроводной зарядки мобильных устройств, двухзонным климат-контролем с фильтрацией и ионизацией воздуха, встроенным видеорегистратором, системой кругового обзора, датчиком дождя и света, камерой заднего вида и адаптивным круиз-контролем.

Ранее, 21 июля, в салонах российских дилеров появились кроссоверы Changan CS95 Plus. Модель не так давно претерпела рестайлинг, и теперь ее привезли в Россию по параллельному импорту.

Главные отличия CS95 Plus для внутреннего рынка от аналогичного кроссовера, официально поставляемого в Россию, затрагивают экстерьер. Так, после обновления у кроссовера изменились передний бампер и решетка радиатора.