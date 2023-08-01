Пожар в жилом доме в Алма-Ате ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме в Алма-Ате. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает МЧС Казахстана в Telegram.

«Пожар обнаружен и ликвидирован. Горели электрические кабели с первого по 16 этаж», — говорится в сообщении.

Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Айдар Скабаев рассказал, что с места ЧП эвакуировано 300 человек, спасено около 70 жильцов.

По данным Informburo.kz в Telegram, устранение возгорания затруднялось припаркованными во дворе дома автомобилями.

Пожар вспыхнул ранее в этот день. Жильцам буквально пришлось прыгать из окон, чтобы спастись от огня. На кадрах происшествия видно, как собравшиеся на улице люди растягивали ковры и ловили погорельцев.