Шойгу провел переговоры с начальником штаба армии Алжира

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии (ННА) Алжира Саидом Шангриха. Об этом 1 августа сообщили в российском оборонном ведомстве.

В ходе встречи Шойгу отметил, что Минобороны России готово способствовать повышению боевых возможностей алжирской армии. Он уточнил, что российско-алжирские связи развиваются особенно динамично и позитивно, подчеркнув, что этому поспособствовали дружеские отношения глав двух государств.

В МО России добавили, что во время встречи президентов РФ и Алжира была подписана декларация об углубленном стратегическом партнерстве между странами.

Ране в этот день стало известно, что Шангриха прибыл в Россию для встречи с Шойгу. В министерстве Национальной обороны Алжира сообщали местным телеканалам о том, что этот визит позволит обеим сторонам обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

До этого, 26 июля, алжирский журналист, главный редактор портала Menadefense Акрам Хариф заявил «Известиям», что для Алжира Россия — это в первую очередь партнер, который стремится к развитию сотрудничества. Он также заявил, что зерновая сделка никак не влияет на рынок североафриканской страны, однако затрагивает соседние государства.