Народного артиста России Юрия Назарова госпитализировали после падения в московском метро. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил источник «Известий».

86-летний актер был экстренно доставлен в больницу с подозрением на перелом ноги. После обследования выяснилось, что у Назарова ушиб бедра, рассказал собеседник.

Факт госпитализации артист подтвердил в разговоре с ТАСС.

«Мне сейчас гематому обследуют. В больницу положили на пять дней, а потом обещают отпустить», — приводит агентство слова Назарова.

8 сентября 2020 стало известно, что артист попал в реанимацию с коронавирусом. Сообщалось также, что, несмотря на поражение легких, Назаров не утратил бодрость духа и даже в кризисный период болезни верил в лучшее. 19 сентября того года дочь актера сообщила, что его выписали из больницы.

Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. Окончил Театральное училище имени Б. Щукина в 1960 году, тогда же стал актером театра имени Ленинского комсомола, в 1963-м — актером в Театре-студии киноактера.

Дебют Назарова в кино состоялся в 1954 году. Сейчас на его счету более 300 работ в фильмах и сериалах. Среди картин с его участием: «Андрей Рублев», «Горячий снег», «Земля Санникова», «Маленькая Вера», «Сталинград» и другие.