Белорусский BelGee представит седан и еще один кроссовер

Белорусский производитель «БелДжи», который совсем недавно начал отгрузки кроссовера BelGee X50 дилерам, представит еще две новых модели: седан и еще один кроссовер. Об этом 1 августа сообщает av.by.

«В следующем году по пути Geely Coolray пойдут Atlas Pro и седан Emgrand 7. Новые названия для них еще прорабатываются. Для кроссовера, к примеру, товарный индекс может быть X70 или Х90», ― заявил директор белорусского завода Геннадий Свидерский.

По словам Свидерского, на российском рынке будут одновременно представлены как Geely Coolray, так и BelGee X50. Это две одинаковых модели, которые отличаются лишь шильдиками.

Также директор «БелДжи» подчеркнул, что Coolray и X50 не будут отличаться по стоимости.

«Coolray и X50 ― абсолютно одинаковые машины. Почему тогда вторая должна оказаться дешевле? Более того, последние изменения курса иностранных валют в сторону увеличения демонстрируют, что всю дополнительную финансовую нагрузку завод берет на себя. Поэтому неповышение цен на нашу продукцию ― уже большой плюс для нашего потенциального покупателя», ― сказал Свидерский.

24 июля белорусские кроссоверы BelGee Х50, произведенные по лицензии Geely Coolray, начали отгружать дилерам Республики Беларусь.

Первыми в салоны дилеров поступят окрашенные в черный цвет кроссоверы в максимальной комплектации. Главные изменения в оформлении автомобиля были проведены по классической схеме бейдж-инжиниринга: так, на решетке появилась эмблема автозавода, а на крышке багажника вместо крупной надписи Geely теперь написано Belgee. Кроме того, со стекол авто убрали логотип Geely, а шильдик Coolray заменили на наклейку X50.