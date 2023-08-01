Суд на два месяца арестовал державшего 14 лет в заключении женщину Ческидова

Челябинский областной суд арестовал на время 51-летнего Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении девушки в 2009 году и удерживании ее в рабстве. Об этом сообщает «Челябинск №1» в своем Telegram-канале.

«Смолинского маньяка Владимира Ческидова суд отправил в СИЗО на время следствия, на два месяца, до 30 сентября», — говорится в сообщении.

Ческидову предъявили обвинения по трем статьям: п. «в» ч.2 ст.126 («Похищение человека»), ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»), п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ («Изнасилование»). Обвинения в похищении также предъявили матери задержанного Валентине, живущей вместе с сыном. Женщина свою вину отрицает.

Накануне стало известно, что житель поселка Смолино Сосновского района Челябинской области 14 лет назад похитил и насильно удерживал в частном доме девушку. Ей удалось сбежать, когда злоумышленника в июле 2023 года доставили в больницу после обострения психического заболевания.

В этот же день были опубликованы кадры из дома, где обвиняемый проживал и держал свою пленницу. На представленных записях двор дома выглядит как заброшенный.

Также 31 июля, Следственный комитет России установил причастность Ческидова к убийству еще одной женщины в 2011 году.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился о предоставлении ему доклада о ходе расследования уголовного дела.