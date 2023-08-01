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Сохранение и развитие буддизма в мире обсудят участники форума в Улан-Удэ

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Современное состояние и перспективы развития буддизма обсудят участники деловой программы первого Международного буддийского форума, который состоится 17–19 августа в Улан-Удэ. Организаторы форума — Буддийская традиционная Сангха России, правительство Республики Бурятия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда «Росконгресс».

«Буддизм является одной из самых распространенных религий в мире. Бурятия на несколько дней станет площадкой для всестороннего обсуждения глобальных вызовов, стоящих перед человечеством в контексте буддийской культуры. Уверен, участники форума наладят новые многосторонние связи, выработают конкретные решения по сохранению культурных основ этой религии и дальнейшему развитию сотрудничества стран, где распространен буддизм», — сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Форум откроет общее собрание, на котором участники заслушают приветствия организаторов форума и основные доклады, отражающие роль и значение буддизма в современном мире. В частности, участниками Форума будет принято общее обращение к мировому сообществу и предложены пути взаимодействия и сотрудничества буддийских организаций перед вызовами современности.

В рамках форума состоятся восемь дискуссионных панелей, посвященных различным аспектам сохранения и развития буддизма в мире. Участники обсудят буддийское образование, цифровизацию письменного наследия, работу с источниками при изучении истории буддизма, международное сотрудничество государств, где распространено это учение, а также вопросы взаимодействия буддийских и государственных организаций.

Помимо этого, в рамках Международного буддийского форума состоится традиционная конференция «Феномен Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова» в Иволгинском дацане «Хамбын Хурээ», по итогам которой запланировано принятие резолюции.

Участие в форуме примут представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. С докладами выступят ведущие ученые: директор национального музея Чингисхана Монголии, академик Чулуун Сампилдонов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Алексей Маслов, ректор буддийского университета «Даши Чойхорлин» Дымбрыл Дашибалданов, а также буддологи из Индии, Китая, Непала, Шри-Ланки, Мьянмы и других стран.

Целью Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.

Регистрация на форум проходит до 14 августа на официальном сайте, она позволит участникам посетить тематические площадки форума, образовательную и культурную части.

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