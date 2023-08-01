Готовность новой школы в подмосковном Орехово-Зуево превысила 45%

В Орехово-Зуево (Московская область) строительная готовность новой школы на улице Красина достигла 46%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главгосстройнадзора.

«На объекте монтируют ограждающие конструкции, внутренние системы и наружные инженерные сети, задействовано 168 рабочих и 11 единиц техники. <…> На сегодняшний день школа готова почти наполовину — ее строительная готовность составляет 46%», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», площадь трехэтажной школы составит более 1 тыс. кв. м. Проект предусматривает обустройство спортивного и актового залов, медицинского блока, столовой. На прилегающей территории будут установлены спортивные и игровые площадки.

Подрядчиком выступает ООО «ТрансДорСтрой». Строительство началось весной 2022 года и должно завершиться до конца 2023-го.

Отмечается, что новая школа на улице Красина станет 16-м средним общеобразовательным учреждением в Орехово-Зуево. Она сможет принять 550 учащихся.