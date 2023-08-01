Депутат парламента Франции заявила о росте цен из-за прекращения зерновой сделки

Прекращение действия зерновой сделки привело к росту цен и вызвало неясность среди французских производителей зерна. Об этом говорится в обращении депутата французского парламента Валери Базан-Мальгра к министру сельского хозяйства и продовольствия страны Марку Фено.

Она пишет, что конфликт между Россией и Украиной «подорвал мировой рынок различных зерновых».

«Если в 2022 году соглашение между россиянами и украинцами (речь о зерновой сделке. — Ред.) позволяло избежать дефицита в странах-непроизводителях за счет сохранения экспорта, то нынешнее закрытие экспортного коридора зерновых на Украине вызывает рост цен на зерновые на мировом уровне», — цитирует текст письма Lenta.Ru во вторник, 1 августа.

Парламентарий отметила, что, хотя сбор урожая 2023 года во Франции всё еще продолжается и результаты кажутся многообещающими, закрытие сделки вызывает серьезные колебания на рынке зерновых и неясность среди производителей зерна, сталкивающихся с высокой волатильностью мирового рынка.

В связи с этим Базан-Мальгра спрашивает у Фено о том, какую поддержку правительство предоставит французским фермерам.

29 июля президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка – 2023, что бесплатные поставки российского зерна в беднейшие страны Африки начнутся в течение 3–4 месяцев, передает RT.

Он отметил, что Россия доставит беднейшим государствам континента по 25–50 тыс. т зерна. Доставка будет бесплатной, сообщает телеканал «360».

Путин в очередной раз напомнил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш называл главным мотивом организации зерновой сделки именно то, что продовольствие будет направлено в беднейшие страны Африки, чтобы гарантированно избавить их население от голода, сообщается на сайте kp.ru.

Однако, как указал президент РФ, на самом деле из всего вывезенного зерна только около 3% пошло в беднейшие страны. Кроме того, Путин подчеркнул, что после выхода России из зерновой сделки мировые цены на зерно выросли.

По его словам, текущая позиция Москвы — «сначала выполните наши требования, потом мы вернемся в зерновую сделку», сообщает телеканал «Звезда».

19 июля Путин на совещании с правительством заявил, что участники зерновой сделки не выполнили никаких договоренностей и обязательств, а лишь постоянно требовали что-то от России. Российский лидер отметил, что зерновая сделка в нынешнем виде России неинтересна и невыгодна, поэтому возвращение в нее теперь возможно только на условиях Москвы, передает НСН.

17 июля зерновая сделка прекратила свое действие. Она была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.