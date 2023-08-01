Реклама
Прямой эфир
Экономика
Депутат парламента Франции заявила о росте цен из-за прекращения зерновой сделки
Мир
Шойгу провел переговоры с начальником штаба армии Алжира
Происшествия
ВСУ обстреляли пассажирский автобус в ДНР кассетными боеприпасами
Общество
Суд не стал арестовывать мать маньяка из Челябинской области
Общество
Задавивший девочку водитель автобуса получил 5,5 года лишения свободы
Мир
Самый старый человек в мире умер в Бразилии в возрасте 127 лет
Наука и техника
Белорусские спасатели нашли в акватории реки останки мамонта
Спорт
Глава НОК Латвии выступил против участия россиян в Олимпиаде
Туризм
В АТОР заявили о работе безвизового режима с Китаем лишь в одну сторону
Мир
Сильный пожар разразился в многоэтажке в казахстанской Алма-Ате
Политика
В Госдуме допустили провокации со стороны Польши в адрес РФ
Мир
На Украине суд оштрафовал одессита за прослушивание песен Лепса
Армия
Корреспондент «Известий» показал работу отряда «Невский» в Соледаре в ДНР
Сюжет:

Депутат парламента Франции заявила о росте цен из-за прекращения зерновой сделки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прекращение действия зерновой сделки привело к росту цен и вызвало неясность среди французских производителей зерна. Об этом говорится в обращении депутата французского парламента Валери Базан-Мальгра к министру сельского хозяйства и продовольствия страны Марку Фено.

Она пишет, что конфликт между Россией и Украиной «подорвал мировой рынок различных зерновых».

«Если в 2022 году соглашение между россиянами и украинцами (речь о зерновой сделке. — Ред.) позволяло избежать дефицита в странах-непроизводителях за счет сохранения экспорта, то нынешнее закрытие экспортного коридора зерновых на Украине вызывает рост цен на зерновые на мировом уровне», — цитирует текст письма Lenta.Ru во вторник, 1 августа.

Парламентарий отметила, что, хотя сбор урожая 2023 года во Франции всё еще продолжается и результаты кажутся многообещающими, закрытие сделки вызывает серьезные колебания на рынке зерновых и неясность среди производителей зерна, сталкивающихся с высокой волатильностью мирового рынка.

В связи с этим Базан-Мальгра спрашивает у Фено о том, какую поддержку правительство предоставит французским фермерам.

Обещанное на три года: меморандум по зерну между Россией и ООН сохраняется
При этом Москву по-прежнему призывают вернуться в черноморскую инициативу

29 июля президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка – 2023, что бесплатные поставки российского зерна в беднейшие страны Африки начнутся в течение 3–4 месяцев, передает RT.

Он отметил, что Россия доставит беднейшим государствам континента по 25–50 тыс. т зерна. Доставка будет бесплатной, сообщает телеканал «360».

Путин в очередной раз напомнил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш называл главным мотивом организации зерновой сделки именно то, что продовольствие будет направлено в беднейшие страны Африки, чтобы гарантированно избавить их население от голода, сообщается на сайте kp.ru.

Однако, как указал президент РФ, на самом деле из всего вывезенного зерна только около 3% пошло в беднейшие страны. Кроме того, Путин подчеркнул, что после выхода России из зерновой сделки мировые цены на зерно выросли.

По его словам, текущая позиция Москвы — «сначала выполните наши требования, потом мы вернемся в зерновую сделку», сообщает телеканал «Звезда».

19 июля Путин на совещании с правительством заявил, что участники зерновой сделки не выполнили никаких договоренностей и обязательств, а лишь постоянно требовали что-то от России. Российский лидер отметил, что зерновая сделка в нынешнем виде России неинтересна и невыгодна, поэтому возвращение в нее теперь возможно только на условиях Москвы, передает НСН.

17 июля зерновая сделка прекратила свое действие. Она была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023