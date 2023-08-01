Задавивший девочку водитель автобуса получил 5,5 года лишения свободы

Водитель автобуса, который задавил девочку в Московской области и потом скрылся с места ДТП, получил пять с половиной лет в колонии строго режима. Об этом 1 августа сообщает главное следственное управление СК РФ по Подмосковью.

«Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил», — отмечает ведомство в Telegram-канале.

Инцидент произошел 19 июня 2022 года. Следствие и суд установили, что водитель рейсового автобуса наехал на ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Девочка скончалась до приезда скорой помощи. После произошедшего водитель скрылся с места ДТП. Позднее его задержали сотрудники МВД.

Ранее, 5 июля, суд в Москве приговорил к девяти годам колонии общего режима водителя, которая в ноябре 2022 года в состоянии наркотического опьянения насмерть сбила женщину с ребенком. После наезда машина перевернулась. В результате мать детей погибла. Позже скончался один из ее детей. Известно, что на момент ДТП женщина шла с коляской — ребенок, находившийся в ней, не пострадал.