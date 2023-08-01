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Психиатр назвал примерные сроки восстановления жертвы маньяка из Челябинска

Психиатр Шуров: жертве маньяка из Челябинска потребуется минимум полгода-год на восстановление
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Жертве маньяка из Челябинска, которая находилась у него в плену 14 лет, потребуется как минимум полгода-год на восстановление. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 1 августа высказал психиатр Василий Шуров.

Он отметил, что девушка пережила очень сложную ситуацию, поэтому ее восстановление может проходить тяжело.

«Я думаю, что в той или иной степени она восстановится, просто это будет как комплексная посттравматическая травма. Возможно, она будет выздоравливать через тяжелую депрессию. По времени, в среднем, от полугода до года человек восстанавливается, хоть как-то минимально в себя приходит», — заявил Шуров.

По его мнению, после пережитого девушке очень важна поддержка близких людей и помощь психологов.

«Я считаю, что ей необходима специальная реабилитационная программа, помещать в санатории. Если у нее случится депрессия, необходимо будет подбирать препараты. Там большой объем работы — медикаментозной и психотерапевтической», — добавил Шуров.

Челябинская пленница: девушка сбежала из заточения спустя 14 лет
На месте предполагаемого преступления найдены останки еще одной жертвы

Днем ранее стало известно, что житель поселка Смолино Сосновского района Челябинской областью осенью 2009 года похитил и насильно удерживал в частном доме девушку. Она смогла сбежать из дома, когда подозреваемого госпитализировали в июле 2023 года после обострения психического заболевания.

В этот же день Следственный комитет России установил причастность подозреваемого к убийству еще одной женщины в 2011 году. Следствие предъявило мужчине обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Решением он арестован на два месяца, до 30 сентября.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.

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