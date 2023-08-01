Психиатр назвал примерные сроки восстановления жертвы маньяка из Челябинска

Жертве маньяка из Челябинска, которая находилась у него в плену 14 лет, потребуется как минимум полгода-год на восстановление. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 1 августа высказал психиатр Василий Шуров.

Он отметил, что девушка пережила очень сложную ситуацию, поэтому ее восстановление может проходить тяжело.

«Я думаю, что в той или иной степени она восстановится, просто это будет как комплексная посттравматическая травма. Возможно, она будет выздоравливать через тяжелую депрессию. По времени, в среднем, от полугода до года человек восстанавливается, хоть как-то минимально в себя приходит», — заявил Шуров.

По его мнению, после пережитого девушке очень важна поддержка близких людей и помощь психологов.

«Я считаю, что ей необходима специальная реабилитационная программа, помещать в санатории. Если у нее случится депрессия, необходимо будет подбирать препараты. Там большой объем работы — медикаментозной и психотерапевтической», — добавил Шуров.

Днем ранее стало известно, что житель поселка Смолино Сосновского района Челябинской областью осенью 2009 года похитил и насильно удерживал в частном доме девушку. Она смогла сбежать из дома, когда подозреваемого госпитализировали в июле 2023 года после обострения психического заболевания.

В этот же день Следственный комитет России установил причастность подозреваемого к убийству еще одной женщины в 2011 году. Следствие предъявило мужчине обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Решением он арестован на два месяца, до 30 сентября.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.