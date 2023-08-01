Сильный пожар разразился в многоэтажке в казахстанской Алма-Ате

Сильнейший пожар во вторник, 1 августа, разразился в многоэтажном жилом здании в казахстанской Алма-Ате, людям приходится прыгать из окон, чтобы спастись от огня. Кадры происшествия распространили очевидцы в Сети.

На них видно, как собравшиеся на улице люди растягивают ковры и ловят погорельцев. Судя по кадрам, одна женщина даже выбросила ребенка из окна, он приземлился прямо на растянутое под окнами одеяло.

Как сообщили в местном МЧС, в доме горит шахта лифта. На месте работают экстренные службы. С места происшествия эвакуировано более 250 жильцов.

В этот же день пожар произошел в подмосковных Люберцах. Огонь охватил промышленные здания в Котельническом проезде. Пожар локализовали около 14:00 на площади 1,3 тыс. кв. м. Тушение огня осложняла высокая пожарная загрузка внутри ангаров. На территории, где бушевал пожар, сгорели автомобили, спецтехника, а также выгорело содержимое железнодорожных контейнеров.