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Сильный пожар разразился в многоэтажке в казахстанской Алма-Ате
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Сильный пожар разразился в многоэтажке в казахстанской Алма-Ате

Спасаясь от пожара в Алма-Ате, люди прыгают из окон многоэтажки
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Фото: соцсети
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Сильнейший пожар во вторник, 1 августа, разразился в многоэтажном жилом здании в казахстанской Алма-Ате, людям приходится прыгать из окон, чтобы спастись от огня. Кадры происшествия распространили очевидцы в Сети.

На них видно, как собравшиеся на улице люди растягивают ковры и ловят погорельцев. Судя по кадрам, одна женщина даже выбросила ребенка из окна, он приземлился прямо на растянутое под окнами одеяло.

Как сообщили в местном МЧС, в доме горит шахта лифта. На месте работают экстренные службы. С места происшествия эвакуировано более 250 жильцов.

В этот же день пожар произошел в подмосковных Люберцах. Огонь охватил промышленные здания в Котельническом проезде. Пожар локализовали около 14:00 на площади 1,3 тыс. кв. м. Тушение огня осложняла высокая пожарная загрузка внутри ангаров. На территории, где бушевал пожар, сгорели автомобили, спецтехника, а также выгорело содержимое железнодорожных контейнеров.

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