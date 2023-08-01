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Глава НОК Латвии выступил против участия россиян в Олимпиаде
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Глава НОК Латвии выступил против участия россиян в Олимпиаде

Глава НОК Латвии Букс: спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в ОИ в нейтральном статусе
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Олимпийский комитет Латвии (LOK) выступает против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Слова президента комитета Яниса Букса 1 августа передает сайт латвийской телерадиоорганизации «Латвийские общественные СМИ».

«Нейтральный флаг никак не меняет статус стран-агрессоров, потому что ни один спортсмен не может подготовиться к Олимпийским играм без поддержки страны. Спорт и политика определенно идут рука об руку в России», — сказал Букс.

Он подчеркнул, что многое в этом вопросе зависит от позиции Украины. По словам Букса, если украинцы будут очень толерантны, то обсуждение отстранения от участия россиян и белорусов в Играх будет снято с повестки дня. Однако Букс отметил, что ему как человеку и гражданину не хотелось бы этого.

«Пока российские войска <участвуют в спецоперации> на Украине, мое личное мнение, что Россия и Беларусь не могут участвовать в Олимпиаде», — подытожил Букс.

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Ранее, 27 июля, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал неприемлемым участие российских спортсменов в Олимпийских играх без флага и гимна страны. Он отметил, что с каждым днем шансы на участие российской команды в Играх уменьшаются.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) не стал устанавливать дедлайн в вопросе допуска россиян к Олимпиаде. По словам главы организации Томаса Баха, решение будет зависеть от «развития ситуации».

До этого, 13 июля, сообщалось, что МОК разошлет официальные приглашения на соревнования 203 национальным олимпийским комитетам из 206. Их не получат ОКР и Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОКБ), а также Гватемальский олимпийский комитет. При этом министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение МОК очередной дискриминацией и нарушением принципов олимпизма. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал решение несправедливым, однако заверил, что Россия продолжит бороться за права своих спортсменов.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.

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