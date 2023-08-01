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На Украине суд оштрафовал одессита за прослушивание песен Лепса
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На Украине суд оштрафовал одессита за прослушивание песен Лепса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Суд Львова оштрафовал на 51 гривну (127 рублей) молодого человека из Одессы, который вместе с друзьями на большой громкости слушал в автомобиле песни российского исполнителя Григория Лепса. Об этом во вторник, 1 августа, сообщило украинское издание «Захид.нет».

Одессита также обязали выплатить судебные расходы в размере 537 гривен (более 1337 рублей). Его признали виновным в мелком хулиганстве.

Речь идет об инциденте, произошедшем 7 мая в центре Львова. Местный журналист сделал замечание водителю и пассажирам автомобиля Range Rover, громко слушавшим песню российского исполнителя. Журналист снимал происходящее на камеру мобильного телефона и потребовал выключить музыку, поскольку артист публично поддержал специальную военную операцию на Украине.

После возникшей словесной перепалки, по словам потерпевшего, молодой человек попытался выбить у него из рук телефон и ударить в лицо. Позже оппоненты покинули машину и скрылись с места конфликта.

Ранее, 22 июля, украинское издание «Страна.ua» сообщило о драке, произошедшей в Белой Церкви в Киевской области из-за того, что группа людей слушала на улице песню «На теплоходе музыка играет».

В начале июня депутат Верховной рады Наталья Пипа написала заявление в полицию на молодого человека, который исполнял во Львове песни Цоя на русском языке. Со слов депутата, музыкант нарушил закон.

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Позднее, 21 июня, в украинском госагентстве по искусству при минкультуры заявили, что песни советского рок-музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя не запрещено исполнять публично в стране.

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал абсурдность попыток Киева отменить русскую культуру. Более того, 14 октября 2022 года он заявил, что Россия не должна действовать по аналогии с другими странами и отменять украинскую культуру.

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