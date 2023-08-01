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Силы ПВО РФ уничтожили украинский вертолет Ми-24 на правом берегу Днепра

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинский вертолет Ми-24 на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры этого момента появились 1 августа в распоряжении «Известий».

Отмечается, что вертолет был уничтожен подразделением ПВО группировки «Днепр» в районе населенного пункта Михайловка.

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Ранее в этот день глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собирались форсировать Днепр, однако их планам помешали российские военные. Он отметил, что противник начал стягивать силы на правом берегу Днепра в населенных пунктах, куда нанесли удар российские бойцы. По словам Рогова, ВСУ хотели начать форсировать остатки пересохшего Каховского водохранилища.

До этого, 31 июля, в Минобороны РФ сообщили, что на херсонском направлении в районе Антоновского моста десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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