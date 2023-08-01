Китаист оценил призыв Си Цзиньпина к боеготовности

Призыв председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзинпина к повышению боеготовности является традиционным и не говорит о воинственных намерениях. Об этом китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин рассказал во вторник, 1 августа.

Ранее в этот день Си Цзиньпин заявил в обращении к Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что военные должны повысить свою боеспособность и боеготовность. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося ухудшения отношений с Тайванем.

Также Си Цзиньпин отметил, что безопасность страны является одной из главных задач, над которой работает руководство Китая, сообщается на сайте aif.ru.

По словам политолога, китайский лидер в качестве председателя Центрального военного совета регулярно выступает с речами по вопросам военного строительства и посещает воинские части. Кашин добавил, что на протяжении всего правления политика в его высказываниях встречались характерные выражения о том, что надо готовиться к войне и повышать боеготовность.

«С точки зрения китайских руководителей это просто призыв к реальному повышению боеготовности вооруженных сил, к чему, в общем-то, призывают во всех странах, просто здесь из-за традиций политического языка это может звучать более прямолинейно», — сказал китаист в беседе с Lenta.Ru.

Ранее, 28 июля, официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что посольство Китая призывает США перестать способствовать росту напряженности в Тайваньском проливе своими военными поставками, передает RT.

В тот же день стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню, сообщает телеканал «360». При этом агентство Reuters в тот день сообщало, что, по данным источников, вооружение будет передано из запасов Пентагона.

30 июня стало известно, что Госдеп США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн, сообщает телеканал «Звезда». Комментируя данное решение, военный историк Борис Юлин заявил «Известиям», что обострению ситуации в Тихоокеанском регионе поспособствует продажа Тайваню боеприпасов и военного оборудования. По его мнению, в данном случае американцы снабжают оружием китайских сепаратистов, покушаясь на территориальную целостность Китая.

До этого, 27 июня, США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20. Предполагается, что с помощью беспилотников Тайвань сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.