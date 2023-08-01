В сентябре на российский рынок выйдет новый бренд Jaecoo с кроссовером J7
В грядущем сентябре на российском рынке появится новый игрок ― Jaecoo, суббренд китайского концерна Chery. Первой моделью марки в России станет кроссовер J7, сообщает 1 августа Autonews.ru.
Известно, что Jaecoo поступит в продажу не только в России, но и в Восточной Европе, Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Австралии.
Кроссовер J7 ― переосмысленная серийная версия концепт-кара Chery TJ-1, который представили публике в апреле этого года. Габариты Jaecoo J7: 4551 мм ― длина, 1865 мм ― ширина, 1680 мм ― высота, а размер колесной базы составляет 2675 мм.
Точной информации о силовых установках производитель не раскрывает, однако известно, что в Китае модель продается с 1,6-литровым турбодвигателем, а также в гибридном исполнении с 1,5-литровым турбомотором.
28 июля кроссовер Geely Atlas второго поколения завезли в салоны российских дилеров. Этот автомобиль изначально предназначен для внутреннего рынка КНР, из-за чего название кроссовера отличается от привычного россиянам Atlas: в Китае машина носит имя Boyue L.
Geely Boyue L доступен российскому покупателю с 181-сильным полуторалитровым турбомотором в тандеме с семиступенчатым роботом. Максимальная скорость кроссовера составляет 195 км/ч.