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В МВД сообщили о задержании восьми теневых банкиров в Ростове-на-Дону

Ирина Волк: в Ростове-на-Дону задержали теневых банкиров, нелегально получивших 1,3 млрд
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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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МВД и ФСБ России задержали восемь нелегальных банкиров в Ростове-на-Дону, получивших 1,3 млрд рублей незаконного дохода. Об этом во вторник, 1 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По установленным следователями данным, с 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками и реализацией строительных материалов. Через эти фирмы проводились фиктивные трансакции.

«За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 млрд рублей», — уточнила Волк, чьи слова приводит официальный сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Ведется расследование.

Четверым фигурантам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — в виде запрета определенных действий.

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Ранее, 19 июля, Ирина Волк сообщила «Известиям» о задержании в Москве шестерых участников организованной группы, подозреваемых в торговле незарегистрированными лекарствами. Не прошедшие регистрацию в РФ препараты ввозились по неофициальным каналам из стран Восточной Азии. Оптовую и розничную продажу фигуранты вели с помощью рекламы в интернете, социальных сетях и мессенджерах.

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