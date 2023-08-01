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Опубликованы кадры из непострадавшего при пожаре ангара в Люберцах

«Известия» показали кадры из ангара, не пострадавшего при пожаре в Люберцах
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Фото: РЕН ТВ
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При пожаре в подмосковных Люберцах не пострадал один из ангаров, «Известия» 1 августа показали его изнутри.

По словам корреспондента издания, внутри промышленного помещения хранятся заготовки для изготовления автомобильных покрышек.

«Они здесь стоят штабелями, они очень горючие», — отметил он.

Также на кадрах видны последствия пожара. На территории, где бушевал пожар, сгорели автомобили, спецтехника, а также выгорело содержимое железнодорожных контейнеров.

Сотрудники МЧС продолжают проливать конструкции.

Пожар локализовали около 14:00 на площади 1,3 тыс. кв. м. Тушение огня осложняла высокая пожарная загрузка внутри ангаров.

Пожар начался утром во вторник. Как сообщил источник «Известий», огнем охвачены здания в Котельническом проезде.

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