Опубликованы кадры из непострадавшего при пожаре ангара в Люберцах
При пожаре в подмосковных Люберцах не пострадал один из ангаров, «Известия» 1 августа показали его изнутри.
По словам корреспондента издания, внутри промышленного помещения хранятся заготовки для изготовления автомобильных покрышек.
«Они здесь стоят штабелями, они очень горючие», — отметил он.
Также на кадрах видны последствия пожара. На территории, где бушевал пожар, сгорели автомобили, спецтехника, а также выгорело содержимое железнодорожных контейнеров.
Сотрудники МЧС продолжают проливать конструкции.
Пожар локализовали около 14:00 на площади 1,3 тыс. кв. м. Тушение огня осложняла высокая пожарная загрузка внутри ангаров.
Пожар начался утром во вторник. Как сообщил источник «Известий», огнем охвачены здания в Котельническом проезде.