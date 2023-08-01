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Около 40% американцев выступили против военной помощи Украине

Опрос NYT: около 40% американцев выступили против военной помощи Киеву
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Фото: REUTERS/Janis Laizans
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Около 40% американцев не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине, следует из опубликованных 1 августа результатов опроса, проведенного газетой The New York Times (NYT) совместно с исследовательским институтом Siena College poll.

37% процентов респондентов заявили, что они против предоставления дополнительной военной и экономической помощи Киеву. В этой доле «категорически против» выделения новых пакетов помощи выступают 22% американцев, еще 15% «скорее не поддерживают» подобные шаги правительства.

Чаще всего выступают против выделения военной и экономической помощи Украине сторонники бывшего президента США Дональда Трампа — 55%. Вместе с тем высокий уровень поддержки дополнительных пакетов помощи Украине — 77% наблюдается среди голосовавших за действующего главу государства Джо Байдена.

В опросе, проводимом с 23 по 27 июля, участвовало 1329 человек с избирательным правом. Погрешность составила 3,67%.

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Накануне американский посол в Киеве Бриджит Бринк заявила, что общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США превысил $20 млрд. По ее словам, данная помощь является «жизненно важной частью обороны Украины».

До этого, 25 июля, в Пентагоне сообщили, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи стоимостью $400 млн. В него входят снаряды для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и NASAMS, реактивной системы залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы различного калибра.

19 июля в Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи Украине, его объем составит $1,3 млрд. В него войдут четыре национальные усовершенствованные ЗРК NASAMS и боеприпасы к ним, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, а также оборудование для разминирования.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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