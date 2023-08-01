Число раненных при обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ выросло до двух
Число раненных в результате обстрела Пантелеймоновки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до двух. Об этом 1 августа сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 августа по состоянию на 14:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Пантелеймоновка: по улице Красноармейской, 2 ранена женщина 1959 года рождения; по улице Кирова, 3 ранена женщина 1962 года рождения», — говорится в сообщении СЦКК в Telegram-канале.
Ранее в этот день СЦКК сообщил, что Пантелеймоновка попала под утренний обстрел ВСУ. Кроме того, всего за час по Макеевке и Донецку, Ясиноватой и Пантелеймоновке боевики выпустили 26 снарядов калибром 155 мм. При этом мэр Горловки Иван Приходько также сообщал о ранении мирной жительницы в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками.
ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская и Запорожская области.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.