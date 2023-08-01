Как сделать временную регистрацию по месту пребывания в 2023 году

Планируя поездку на длительный срок вдали от дома, необходимо заранее подумать о временной регистрации по месту пребывания. Без нее у гражданина могут возникнуть сложности на отдыхе или при трудоустройстве. Как сделать временную регистрацию, чем она отличается от постоянной и какой штраф предусмотрен за ее отсутствие — в материале «Известий».

Что такое временная регистрация

По закону каждый гражданин РФ должен стоять на регистрационном учете или, другими словами, иметь прописку. Она может быть двух видов — временной и постоянной. Если человек зарегистрирован в одном месте, а затем решил пожить в другом, ему нужно встать на учет по месту пребывания и получить свидетельство, которое нужно носить с собой. Постоянная же регистрация делается по месту жительства с отметкой в паспорте.

Прописка делает жизнь в другом городе комфортнее. Без нее не обойтись, если нужно устроиться на работу, получить пособие, записать ребенка в детский сад или школу. В Москве временная регистрация нужна еще и для того, чтобы прикрепиться к поликлинике и пользоваться резидентным парковочным разрешением на платных парковках.

Однако часто считается, что прописка необходима только тем, кто собирается долгое время жить на новом месте. Это не совсем верно. Прописка потребуется и тем, кто приехал на короткий или средний срок — сезонным рабочим, командировочным и даже туристам.

Когда можно не оформлять временную регистрацию в 2023 году

Не оформлять прописку можно только при условии проживания в том же регионе. Исключения сделаны для жителей Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Севастополя и Республики Крым. Так, жители Подмосковья могут не оформлять временную регистрацию, если работают и проживают в столице, и наоборот.

Можно ли иметь сразу несколько временных регистраций в 2023 году

Закон позволяет иметь сразу несколько прописок при условии, что одна из них постоянная, а другие — временные. Также нет ограничений на число прописанных граждан в одной квартире. Собственник может прописать столько человек, сколько считаем нужным. В то же время он может в любой момент прекратить временную регистрацию, лично обратившись в МВД.

Возможно ли прописать детей по месту временной регистрации в 2023 году

Арендаторы, после того как получили временную регистрацию, имеют полное право прописать по месту пребывания своих детей до 14 лет. Причем они могут не информировать об этом владельца квартиры или дома, так как законодательно установлено, что ребенок должен жить вместе с родителем. Регистрация на него оформляется на тот же срок.

В какой срок нужно сделать временную регистрацию в 2023 году

Запомнить нужно два срока. Без какой-либо прописки в России можно находиться не более семи дней. При длительном выезде в другой регион дается 90 дней на оформление временной прописки. Такие же требования установлены и для иностранных граждан, планирующих находиться на территории страны более трех месяцев.

Это правило можно обойти, если в другой регион планируется приехать всего на несколько дней. Однако чтобы избежать проблем, рекомендуется сохранять билеты на поезд или самолет до самого отъезда.

Где делают временную регистрацию в 2023 году

Временно зарегистрироваться можно на любой жилой площади. Этим местом может быть комната, квартира, дом или любое другое помещение.

Для оформления регистрации необходимо обратиться либо в МФЦ, либо в территориальное отделение Главного управления по вопросам миграции МВД. Подать документы также можно на портале «Госуслуги» и в управляющей компании дома при условии, что там предоставляют услуги паспортного стола.

Свидетельство о регистрации выдадут через несколько дней после подачи заявления.

Какие документы нужны для временной регистрации в 2023 году

Пакет документов для временной прописки в любом регионе стандартный. От прописывающегося потребуется только паспорт, для тех, кто постоянно живет за границей, — загранпаспорт, для детей до 14 лет — свидетельство о рождении.

Собственник должен написать заявление о регистрации по месту пребывания, указав в нем свои данные и квартиранта. К заявлению необходимо приложить паспорт и документы на квартиру, которые подтверждают право собственности. Это может быть свидетельство о госрегистрации или выписка из ЕГРН.

В случае если собственников несколько, потребуется письменное согласие наймодателя, всех участников долевой собственности, а также всех зарегистрированных в жилом помещении.

Сколько стоит временная регистрация в 2023 году

Регистрация в территориальных органах МВД происходит бесплатно, точно так же как и снятие с учета. Однако собственники или наниматели могут потребовать плату за временную регистрацию. Законом этот вопрос не регулируется.

С расценками можно ознакомиться и в интернете. Цены начинаются от 500 рублей в зависимости от сроков и региона. Например, за трехмесячную регистрацию фирмы могут взять 10 тыс. рублей. Но здесь необходимо быть осторожным, так как в данной сфере действует много мошенников.

После оформления сделки подлинность свидетельства о регистрации лучше проверить на сайте МВД России.

Какие штрафы предусмотрены за отсутствие временной регистрации в 2023 году

Согласно статье 19.15.2. КоАП РФ, за нарушение правил регистрации по месту пребывания предусмотрен штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Для должностных лиц он составляет от 25 до 50 тыс. рублей, а для юридических — от 250 до 750 тыс. рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге штрафы выше: от 3 тыс. до 5 тыс. для физических лиц, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных и от 300 тыс. до 800 тыс. рублей для компаний.

Причем ответственность несут и собственники жилья, у которых проживает незарегистрированное лицо. В регионах им придется заплатить от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, в городах федерального значения — от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.

Ранее «Известия» писали о том, какие права дает временная регистрация по месту пребывания.