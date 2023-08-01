Порядка 10 человек устроили драку у кафе в центре Москвы
Порядка 10 человек устроили потасовку около кафе в центре Москвы. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает источник «Известий».
Ставшие очевидцами инцидента прохожие и посетители кафе вызвали полицию. Приехавшие на место происшествия правоохранители отвезли нескольких нарушителей в отдел.
По факту произошедшего проводится проверка.
29 июля мужчина устроил драку с поножовщиной в в баре в Санкт-Петербурге. Конфликт между сотрудником заведения и посетителем произошел на фоне приставаний последнего к девушкам. Мужчина ругался и угрожал им ножом.
Работник решил заступиться за клиенток. Как отметил источник, в результате сотрудник и дебошир вышли на улицу, чтобы не отвлекать остальных, находящихся в помещении. Там неизвестный скользнул по работнику заведения ножом. Удар пришелся в область ребер.