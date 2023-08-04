5 августа — День памяти Почаевской иконы Божией Матери: чем известен образ

Каждый год 5 августа православная церковь празднует День памяти Почаевской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых христианских святынь. В 2023 году торжество выпадает на субботу. О том, какие чудеса являла эта икона и в чем она помогает верующим, читайте в материале «Известий».

Когда День памяти Почаевской иконы Божией Матери в 2023 году

Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери проходит летом и осенью: 5 августа и 21 сентября. Первая дата установлена в память об освобождении Почаевской обители от турецких захватчиков в 1675 году, а вторая — в память о принесении образа из Греции в Россию в 1559 году.

День памяти Почаевской иконы Божией Матери — история

Почаевская икона Божией Матери находится в Почаевской Успенской Лавре, расположенной на западе Украины. У этой обители необычная история.

По легенде, в XIII веке на горе, где сейчас стоит лавра, поселились два инока. Им и пастуху Ивану Босому явилась Богородица — она стояла на камнях, окруженная сиянием. Там, где ступила нога Божией Матери, остался след, который наполнился водой. Этот источник не оскудевает до сих пор.

Недалеко от чудесного источника иноки построили каменную церковь во имя Успения, на месте которой в 1780-х годах будет возведен Успенский собор.

Сама икона появилась в этих землях в 1559 году. Ее подарил помещице Анне Гойской греческий митрополит Неофит. Некоторое время спустя образ начал излучать таинственное сияние. В 1597 году во время молитвы у иконы исцелился от слепоты брат Гойской Филипп. Помещица восприняла это как знак и передала образ инокам, жившим на Почаевской горе. Позже там был построен монастырь, которому помещица пожертвовала крупную сумму.

В 1675 году икона Почаевской Божией матери явила одно из самых известных своих чудес. Согласно преданию, монастырь был окружен турецкими захватчиками. Надежды отбиться практически не было. Тогда иноки и прихожане стали молиться, прося Богородицу и преподобного Иова Почаевского о спасении. С первыми словами акафиста над обителью появилось ангельское войско во главе с Божией Матерью. Рядом с ней находился Иов, который молил о помощи вместе со своей земной братией.

Турки стали пускать в небесное воинство стрелы, однако они возвращались и ранили стрелков. Захватчиков охватил страх, они бросились бежать, по дороге убивая своих же товарищей. Видя это, защитники монастыря перешли в атаку. Им даже удалось захватить пленных, некоторые из которых впоследствии приняли христианство и остались в обители.

За свою историю икона Почаевской Божией Матери явила еще немало чудес. Ее почитают не только в России, но и в других странах, например в Сербии. В 1831 году монастырь, в котором она хранилась, получил статус лавры.

В чем помогает Почаевская икона Божией Матери

Почаевская икона Божией Матери считается чудотворной. К ней обращаются за исцелением от болезней, для скорейшего разрешения конфликтной ситуации или за помощью в тяжелых жизненных обстоятельствах. Ее также просят о гармонии в семье и улучшении отношений с детьми или родителями.

День памяти Почаевской иконы Божией Матери — что нельзя делать

Строгих запретов в День памяти Почаевской иконы Божией Матери нет, соблюдать пост в этот день также не нужно. Однако верующим всё равно стоит проявлять терпимость к близким, стараться избегать ссор, не сквернословить и не употреблять много алкоголя.

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