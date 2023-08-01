Дело о ДТП с тремя погибшими под Брянском передали в суд

В Брянской области суд будет рассматривать дело по факту смертельного ДТП. Оно произошло в Жуковском районе на 165-м км федеральной трассы Орел — Смоленск 9 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что водитель рейсового автобуса марки Huyndai, который следовал по маршруту Санкт-Петербург — Брянск, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он по касательной столкнулся с грузовиком DAF.

В результате водитель автобуса и одна из пассажирок погибли. Водитель грузовика также погиб. Одному из пассажиров был причинен тяжкий вред здоровью, уточняет NASHBRYANSK.RU.

Дело будет рассматривать Жуковский районный суд. Дата заседания не сообщается.