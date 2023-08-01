Лукашенко сообщил о ввозе в Белоруссию более половины запланированного ТЯО

Более половины ядерного оружия, которое планировалось разместить в Белоруссии, уже завезено в страну, сообщил во вторник, 1 августа, белорусский президент Александр Лукашенко.

Однако глава государства выразил надежду, что ему не придется его использовать.

«Мы ни к кому в огород не лезем, но и к нам, пожалуйста, не лезьте. Мы обеспечим себя и свою безопасность с учетом помощи наших друзей», — сказал он.

Другим фактором, обеспечивающим безопасность республики, кроме российского тактического ядерного оружия (ТЯО), Лукашенко назвал атомные электростанции.

«На ядерную страну еще никогда никто не нападал. У нас атомная станция — это, я вам должен сказать, очень сильный фактор безопасности: если рванет, не дай бог, то мало не покажется и там в том числе», — передает БелТа слова Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Беловежский Каменецкого района.

Накануне директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что размещение российского ТЯО в Белоруссии стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и США. Дипломат добавил, что размещение ядерного оружия — это вынужденное решение, направленное на защиту Союзного государства.

12 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что партнерство России и Белоруссии в военно-ядерной сфере направлено на защиту в условиях тотальной гибридной войны, а недовольство со стороны США «лицемерно и не выдерживает критики».

В марте Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Как заявил президент РФ Владимир Путин, Россия не передает свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. Данное решение вызвало особую обеспокоенность Запада.

27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республику уже завезена значительная часть ТЯО. При этом он отметил, что у Минска не было опыта по обслуживанию данного вида оружия, поэтому этим занимается Россия, а Белоруссия оказывает ей помощь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.