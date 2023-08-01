Россия контролирует ближайшие к Купянску населенные пункты. Об этом 1 августа сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«За последние недели мы наблюдаем движение наших войск в сторону Купянска, ближайшие населенные пункты все уже находятся под контролем наших вооруженных сил», — отметил он в эфире Первого канала.

По словам Ганчева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают пытаться контратаковать, однако эти попытки безуспешны.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск продолжили наступление. Он стремятся занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР).

В этот же день Вооруженные силы (ВС) России нанесли авиаудар по позициям ВСУ на купянском направлении. Ударами бомбардировщика Су-34 были уничтожены пункт управления и пункт временной дислокации ВСУ. Как отметил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, общие потери противника составили до двух взводов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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