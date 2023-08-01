Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин вручит государственные награды в Кремле 2 августа
Мир
Около 40% американцев выступили против военной помощи Украине
Мир
Пять человек погибли при крушении военного вертолета в Чили
Армия
Балицкий сообщил о перегруппировке ВСУ на ореховском направлении
Происшествия
Пожар рядом с «Леруа Мерлен» в Люберцах локализовали
Политика
Политолог указал на потенциал астанинского формата по сирийскому урегулированию
Армия
Разведчики ВС РФ уничтожили украинский ЗРК IRIS-T с помощью «Ланцетов»
Армия
Шойгу представил к наградам экипаж танка, остановившего колонну ВСУ
Происшествия
Пассажирский теплоход столкнулся с пирсом в речном порту Ульяновска
Туризм
В 2024 году в России ожидается не менее миллиона иностранных туристов
Политика
Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Матвиенко
Наука и техника
В NASA сообщили о сбое в электросети американского сегмента МКС
Армия
Россия контролирует ближайшие к Купянску населенные пункты

Предложение квартир в новостройках в Новой Москве снизилось до минимума с 2021-го

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля продающихся квартир и апартаментов в готовых новостройках на рынке Новой Москвы опустилась до минимума с 2021 года, составив всего 4,4% от общего объема предложения первичного жилья на этой территории, сообщили «Известиям» 1 августа в группе «Родина».

Как отметили эксперты, в июне 2023-го застройщики предлагали 890 квартир и апартаментов с ключами в Новой Москве, что на 35% меньше, чем в аналогичный период 2022 года (1,4 тыс.).

При этом еще год назад доля помещений в готовых новостройках Новой Москвы в продаже достигала 10,8%.

Аналитики отметили, что превалирует предложение в строящихся домах: порядка 67% помещений предлагаются застройщиками на стадии монтажа этажей, хотя год назад на этом этапе строительства было всего 14,3% предложений.

Кроме того, на начальном этапе возведения объекта продается 20,1% квартир и апартаментов, тогда как в середине 2022-го таких вариантов было больше — 44,9%. В новостройках высокой стадии готовности (на этапе отделочных работ) предлагается порядка 8,5% от общего числа квартир в продаже, год назад — 30%.

«Таким образом, в Новой Москве крайне ограничено предложение нового жилья в домах высокой готовности. Сейчас это наиболее востребованный покупателями вариант квартир на первичном рынке. С одной стороны, не нужно ждать завершения строительства и тратиться на аренду текущего жилья», — сказал основатель и владелец группы «Родина» Владимир Щекин.

С другой стороны, по его словам, новостройка — это наиболее ликвидная недвижимость, которая долго будет сохранять актуальность и цену.

«Наконец, программы субсидирования ипотеки распространяются только на предложения застройщиков, поэтому вместо покупки вторичной недвижимости многие стремятся найти жилье под ключ от застройщика», — заключил Щекин.

В то же время аналитики обратили внимание на то, что готовые новостройки далеко не всегда дороже строящихся. Например, в Новой Москве средняя стоимость кв. м в проектах застройки на «котловане» составляет 227 тыс. рублей, а в готовых домах квартиры в среднем продаются по 212 тыс. рублей за кв. м. Эксперты связывают это с жесткой ценовой политикой в новых проектах, которые застройщики запускают в последнее время. Поэтому в готовых домах можно найти более выгодное по цене предложение, подчеркнули эксперты группы «Родина».

Пока все в дом: в России впервые за год упали цены на новостройки
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

В начале июля участники рынка недвижимости рассказали «Известиям», что средняя стоимость кв. м новостроек по России упала впервые с лета 2022 года. По словам директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, средняя цена кв. м в новых домах снизилась на 0,5%. При этом среди крупных российских городов наибольшее уменьшение стоимости зафиксировано в Москве, Перми и Казани.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023