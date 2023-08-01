Предложение квартир в новостройках в Новой Москве снизилось до минимума с 2021-го

Доля продающихся квартир и апартаментов в готовых новостройках на рынке Новой Москвы опустилась до минимума с 2021 года, составив всего 4,4% от общего объема предложения первичного жилья на этой территории, сообщили «Известиям» 1 августа в группе «Родина».

Как отметили эксперты, в июне 2023-го застройщики предлагали 890 квартир и апартаментов с ключами в Новой Москве, что на 35% меньше, чем в аналогичный период 2022 года (1,4 тыс.).

При этом еще год назад доля помещений в готовых новостройках Новой Москвы в продаже достигала 10,8%.

Аналитики отметили, что превалирует предложение в строящихся домах: порядка 67% помещений предлагаются застройщиками на стадии монтажа этажей, хотя год назад на этом этапе строительства было всего 14,3% предложений.

Кроме того, на начальном этапе возведения объекта продается 20,1% квартир и апартаментов, тогда как в середине 2022-го таких вариантов было больше — 44,9%. В новостройках высокой стадии готовности (на этапе отделочных работ) предлагается порядка 8,5% от общего числа квартир в продаже, год назад — 30%.

«Таким образом, в Новой Москве крайне ограничено предложение нового жилья в домах высокой готовности. Сейчас это наиболее востребованный покупателями вариант квартир на первичном рынке. С одной стороны, не нужно ждать завершения строительства и тратиться на аренду текущего жилья», — сказал основатель и владелец группы «Родина» Владимир Щекин.

С другой стороны, по его словам, новостройка — это наиболее ликвидная недвижимость, которая долго будет сохранять актуальность и цену.

«Наконец, программы субсидирования ипотеки распространяются только на предложения застройщиков, поэтому вместо покупки вторичной недвижимости многие стремятся найти жилье под ключ от застройщика», — заключил Щекин.

В то же время аналитики обратили внимание на то, что готовые новостройки далеко не всегда дороже строящихся. Например, в Новой Москве средняя стоимость кв. м в проектах застройки на «котловане» составляет 227 тыс. рублей, а в готовых домах квартиры в среднем продаются по 212 тыс. рублей за кв. м. Эксперты связывают это с жесткой ценовой политикой в новых проектах, которые застройщики запускают в последнее время. Поэтому в готовых домах можно найти более выгодное по цене предложение, подчеркнули эксперты группы «Родина».

В начале июля участники рынка недвижимости рассказали «Известиям», что средняя стоимость кв. м новостроек по России упала впервые с лета 2022 года. По словам директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, средняя цена кв. м в новых домах снизилась на 0,5%. При этом среди крупных российских городов наибольшее уменьшение стоимости зафиксировано в Москве, Перми и Казани.