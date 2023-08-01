В Подмосковье пассажирам автобусов и электричек раздадут воду из-за жары

В Московской области пассажирам раздадут 5 тыс. бутылок воды в жаркие дни. Об этом сообщили в региональном минтрансе во вторник, 1 августа.

До конца недели мобильные пункты с бесплатной водой заработают на автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах области. Пассажиры смогут получить воду утром и вечером в часы пик, сообщает телеканал «360».

Мобильные пункты раздачи воды организуют таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из автобусов, передает агентство городских новостей «Москва».

Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) смогут получить на вокзалах и станциях Московской железной дороги (МЖД) питьевую воду.

«Мы традиционно организуем раздачу воды для пассажиров в вечерний час пик. Наши сотрудники будут ждать вас в местах отправлениях пригородных поездов», — цитирует «Москва 24» сообщение перевозчика.

Ранее в этот день Гидрометцентр РФ сообщил, что в Москве и Подмосковье во вторник прогнозируется переменная облачность, температура поднимется до +26...+28 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, пишет РИАМО.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что текущая неделя в Москве, согласно прогнозам, станет самой теплой c начала лета: к ее концу температура воздуха превысит климатическую норму на 3–5 градусов и достигнет отметки +30…+31 градус.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на всей территории России погода в августе прогнозируется выше нормы, передает НСН.

В тот же день доктор медицинских наук хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Тигран Бохян предупредил, что состояние пациентов с варикозным расширением вен может ухудшаться летом, и дал несколько советов, которые помогут избежать обострения.

По словам специалиста, стоит употреблять как минимум 1,5 л чистой воды в день, в том числе и для профилактики повышения свертываемости крови, передает RT.