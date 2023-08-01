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Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Матвиенко

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Фото: kremlin
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Президент РФ Владимир Путин 1 августа провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента доложила о результатах работы Совета Федерации в весеннюю сессию.

«Сессия была достаточно напряженная, но, на мой взгляд, результативная. Мы рассмотрели, одобрили порядка 500 законов, и, что очень важно, выросла активность сенаторов: 70 [законов] были либо инициированы сенаторами, либо приняты с участием других участников законодательной инициативы», — сказала она.

Матвиенко отметила, что среди законов в приоритете находились вопросы поддержки экономики и российского бизнеса в условиях санкций.

«Безусловно, порядка 80 — это социально значимые законы, которые были приняты нами во исполнение поручений, данных вами в послании Федеральному собранию, и закрепили ваши инициативы по поддержке семей с детьми, по поддержке граждан», — отметила она.

Как подчеркнула председатель Совфеда, вторым приоритетом было принятие законов по поддержке участников спецоперации и членов их семей. Так, приняли около 60 законов.

Также в эту сессию приняли законы по интеграции новых субъектов Федерации в правовое, экономическое и социальное пространство России.

«Несмотря на попытки изоляции России, интенсивность межпарламентских контактов выросла: мы приняли в России 56 делегаций разного уровня, 57 поездок наших сенаторов в 24 страны по приглашению наших партнеров. Хотят слышать точку зрения России, [проявляют] уважительное отношение к России, поэтому «золотой миллиард» и «коллективный Запад» — это далеко не весь мир», — сказала Матвиенко.

Глава государства поблагодарил председателя Совфеда за проделанную работу. Он указал на то, что прямая связь с регионами, понимание того, что нужно сделать для того, чтобы задачи, которые стоят на региональном уровне, решались эффективнее, — чрезвычайно важная вещь.

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