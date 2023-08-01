Казахстан согласился экстрадировать Кислицина в Россию и отказал в этом США

Власти Казахстана дали согласие на экстрадицию задержанного в республике россиянина, сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина в Россию, тем самым отказав в аналогичном запросе США. Об этом сообщил консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов во вторник, 1 августа.

Судебным решением Кислицин подвергнут экстрадиционному аресту по запросу России сроком на 12 месяцев, уточнил источник ТАСС.

В конце июня сообщалось, что посольство России в Казахстане и генконсульство в Алма-Ате принимают необходимые меры для защиты законных прав россиянина. Тогда же заместитель генерального прокурора Казахстана Улан Байжанов заявил, что сторона изучит основания для экстрадиции Кислицина. Он отметил, что сначала следует выяснить, являются ли в Казахстане уголовно наказуемыми деяния, которые фигуранту инкриминируют в США.

Никита Кислицин отвечал за развитие бизнеса сетевой безопасности компании по борьбе с киберпреступностью F.A.C.C.T. Его задержали в Казахстане 22 июня по требованию Вашингтона. Претензии США к нему были связаны не с работой в F.A.C.C.T., а с кейсом более чем 10-летней давности, когда он работал журналистом.

Позднее, 28 июня, источник «Известий» сообщил, что Россия будет добиваться экстрадиции Кислицина из Казахстана по умолчанию, так как он был арестован заочно по решению Тверского суда Москвы на два месяца (с момента экстрадиции или задержания на территории РФ).