Реклама
Прямой эфир
Общество
СКР предъявил обвинения мужчине, похитившему девушку в 2009 году
Происшествия
Схрон с боеприпасами украинских диверсантов нашли в Херсонской области
Армия
Военный эксперт объяснил планы США передать Украине менее оснащенные танки Abrams
Армия
Балицкий сообщил о перегруппировке ВСУ на ореховском направлении
Происшествия
Пожар рядом с «Леруа Мерлен» в Люберцах локализовали
Политика
Политолог указал на потенциал астанинского формата по сирийскому урегулированию
Армия
Разведчики ВС РФ уничтожили украинский ЗРК IRIS-T с помощью «Ланцетов»
Армия
Шойгу представил к наградам экипаж танка, остановившего колонну ВСУ
Происшествия
Пассажирский теплоход столкнулся с пирсом в речном порту Ульяновска
Туризм
В 2024 году в России ожидается не менее миллиона иностранных туристов
Политика
Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Матвиенко
Наука и техника
В NASA сообщили о сбое в электросети американского сегмента МКС
Армия
Россия контролирует ближайшие к Купянску населенные пункты

Казахстан согласился экстрадировать Кислицина в Россию и отказал в этом США

Генконсульство РФ: Казахстан отказался от экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США
0
Фото: youtube.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Казахстана дали согласие на экстрадицию задержанного в республике россиянина, сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина в Россию, тем самым отказав в аналогичном запросе США. Об этом сообщил консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов во вторник, 1 августа.

Судебным решением Кислицин подвергнут экстрадиционному аресту по запросу России сроком на 12 месяцев, уточнил источник ТАСС.

Парный выход: как устроен обмен заключенными между США и РФ
Эксперт рассказал, кого американцы могут предложить России за своего шпиона Уилана

В конце июня сообщалось, что посольство России в Казахстане и генконсульство в Алма-Ате принимают необходимые меры для защиты законных прав россиянина. Тогда же заместитель генерального прокурора Казахстана Улан Байжанов заявил, что сторона изучит основания для экстрадиции Кислицина. Он отметил, что сначала следует выяснить, являются ли в Казахстане уголовно наказуемыми деяния, которые фигуранту инкриминируют в США.

Никита Кислицин отвечал за развитие бизнеса сетевой безопасности компании по борьбе с киберпреступностью F.A.C.C.T. Его задержали в Казахстане 22 июня по требованию Вашингтона. Претензии США к нему были связаны не с работой в F.A.C.C.T., а с кейсом более чем 10-летней давности, когда он работал журналистом.

Позднее, 28 июня, источник «Известий» сообщил, что Россия будет добиваться экстрадиции Кислицина из Казахстана по умолчанию, так как он был арестован заочно по решению Тверского суда Москвы на два месяца (с момента экстрадиции или задержания на территории РФ).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023