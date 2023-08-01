Пожар рядом с «Леруа Мерлен» в Люберцах локализовали
Пожар рядом со строительным гипермаркетом «Леруа Мерлен» в подмосковных Люберцах локализовали. Об этом сообщили 1 августа в МЧС России.
«Пожар локализован на площади 1300 кв. м. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри ангаров», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.
К тушению пожара привлекли 70 человек личного состава и 21 единицу техники.
Пожар начался утром во вторник. Как сообщил источник «Известий», огнем охвачены здания на Котельническом проезде.
Информации о пострадавших не поступало.