Школы и детсады Удмуртии переведут на российское ПО

В Удмуртии образовательные организации переведут на российское программное обеспечение. Рассматривается офисная среда «Р7-офис».

Как сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу минобрнауки республики, более 1 тыс. школ, детских садов, организаций дополнительного образования, детских домов установят российское ПО с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации. В общей сложности безвозмездно передадут 61,5 тыс. лицензий.

Агентство поясняет, что в инструментарии «Р7-Офис» есть календарь, почта, редакторы текстовых документов, таблиц, презентаций, средства для просмотра фото и видео, а также платформа для совместной работы.

Ранее сообщалось, что дочерние структуры госкорпорации «Ростех» восстановили для российских авиакомпаний сервис цифровой связи «борт–земля» для обмена цифровыми текстовыми сообщениями в полете.