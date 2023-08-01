Пожилая пара погибла при пожаре в деревне Пяшино в Псковской области

В Новосокольническом районе Псковской области в результате пожара погибли пожилые мужчина и женщина. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает в своем Telegram-канале.

Пожар произошел в ночь на 1 августа на улице Чириковской в деревне Пяшино. Полностью сгорели жилой дом и хозяйственная постройка, пишет Псковская Лента Новостей.

В ходе тушения были обнаружены тела 72-летнего мужчины и 69-летней женщины без признаков жизни.

Предварительной причиной возгорания спасатели называют неосторожное обращение с огнем при курении внутри дома, уточняет ИА FlashNord. Точная причина и другие обстоятельства пожара устанавливаются.

В ночь на 29 июля пожар случился в частном жилом доме в поселке Дзержинское Красноярского края. Площадь возгорания составила 50 кв. м, погибли двое взрослых и ребенок.