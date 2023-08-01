Пожар начался рядом с гипермаркетом «Леруа Мерлен» в подмосковных Люберцах

Сильный пожар начался рядом со строительным гипермаркетом «Леруа Мерлен» в подмосковных Люберцах. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «Известий» 1 августа.



На кадрах видно, что от пожара поднимаются большие клубы дыма.



Как сообщил источник издания, возгорание происходит на Котельническом проезде.



«Пожар начался в Люберцах. Спасатели следуют по адресу: Котельнический проезд, дом 14», — сказал собеседник «Известий».



Подробности произошедшего выясняются. Информации о пострадавших нет. На месте работают пожарные.



В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области отметили, что сообщение о пожаре поступило в 12:17. Приехавшие на место возгорания пожарные выяснили, что пламя охватило три ангара рядом с гипермаркетом. На данный момент площадь возгорания составляет 1 200 кв. м.



В ликвидации пожара участвуют более 70 человек личного состава МЧС и 21 единица техники ведомства.

В этот день сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Прионежском районе Карелии погибли пять человек. Тела погибших обнаружили в ходе разбора завалов.