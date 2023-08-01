Реклама
Прямой эфир
Общество
СКР предъявил обвинения мужчине, похитившему девушку в 2009 году
Происшествия
Схрон с боеприпасами украинских диверсантов нашли в Херсонской области
Армия
Военный эксперт объяснил планы США передать Украине менее оснащенные танки Abrams
Армия
Балицкий сообщил о перегруппировке ВСУ на ореховском направлении
Туризм
Единая электронная виза для иностранцев заработала в России
Туризм
Минэк заявил о подтверждении от Китая о запуске туристического безвиза
Мир
Захарова допустила, что США из-за Киева получат статус страны — спонсора терроризма
Общество
Аксёнов рассказал о запасах воды в Северо-Крымском канале
Армия
МО РФ заявило о попытке Киева атаковать российские гражданские суда в Черном море
Мир
Начальник штаба армии Алжира прибыл с визитом в Москву для встречи с Шойгу
Армия
ВС РФ отразили восемь атак на донецком направлении
Мир
В Грузии заявили о потере $1 млрд при запрете на въезд туристам из РФ
Общество
Правительство расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий

BAIC BJ40 калининградской сборки появится в продаже в первой половине августа

0
Фото: «Автотор»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайский внедорожник BAIC BJ40, сборка которого осуществляется на калининградском заводе «Автотор», станет доступен российскому покупателю уже в первой половине августа. Цена на BJ40 начинается от 3 906 900 рублей. Об этом 1 августа сообщает «Российская газета».

По словам представителей одной из дилерских сетей, покупатель уже сейчас может заказать внедорожник, однако получить ключи от него удастся только во второй декаде августа.

BAIC BJ40 ― внедорожник с полным приводом и жестко подключаемой передней осью. Автомобиль оборудован двухлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 225 л.с. в сочетании с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической трансмиссией ZF.

«Шашечки» в базе: в России создается единая система учета такси
Станут ли дороже услуги перевозки для потребителей

Ранее, 28 июля, компания «Моторинвест», официальный дистрибьютор Dongfeng в России, объявила о скором выходе бизнес-седана Dongfeng Aeolus Shine Max на российском рынке.

Автомобиль оборудован полуторалитровым турбодвигателем мощностью 190 л.с. (320 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом» с приводом на передние колеса.

Dongfeng Aeolus Shine Max будет представлен российскому покупателю в единственной комплектации. О сроках выхода на рынок и цене на седан станет известно позже.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023