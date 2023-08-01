BAIC BJ40 калининградской сборки появится в продаже в первой половине августа

Китайский внедорожник BAIC BJ40, сборка которого осуществляется на калининградском заводе «Автотор», станет доступен российскому покупателю уже в первой половине августа. Цена на BJ40 начинается от 3 906 900 рублей. Об этом 1 августа сообщает «Российская газета».

По словам представителей одной из дилерских сетей, покупатель уже сейчас может заказать внедорожник, однако получить ключи от него удастся только во второй декаде августа.

BAIC BJ40 ― внедорожник с полным приводом и жестко подключаемой передней осью. Автомобиль оборудован двухлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 225 л.с. в сочетании с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической трансмиссией ZF.

Ранее, 28 июля, компания «Моторинвест», официальный дистрибьютор Dongfeng в России, объявила о скором выходе бизнес-седана Dongfeng Aeolus Shine Max на российском рынке.

Автомобиль оборудован полуторалитровым турбодвигателем мощностью 190 л.с. (320 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом» с приводом на передние колеса.

Dongfeng Aeolus Shine Max будет представлен российскому покупателю в единственной комплектации. О сроках выхода на рынок и цене на седан станет известно позже.